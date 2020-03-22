Аномально теплую погоду пообещали москвичам на следующей неделе

После прохладных дней в столицу снова придет теплая погода. На следующей неделе столбики термометров будут показывать до +16 градусов. Такая аномалия ждет город к выходным.

«В понедельник температура будет даже чуть-чуть ниже нормы на один градус примерно, во вторник — около нормы. Начиная со среды, температура опять выше нормы: сначала на два градуса, потом и больше», — цитирует научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС.

В четверг в столице станет еще теплее. Температурные аномалии дойдут до четырех градусов и продержутся до конца недели. «Примерно на 4-6 градусов выше нормы будет температура. Возвращаемся в теплую, по отношению к климату, погоду», — заключил метеоролог.

Согласно информации Гидрометцентра, днем 23 марта будет от +1 до +3 градусов тепла. На следующий день ожидается +4…+6 градусов, 25 марта — +4…+9 градусов. В четверг столбики термометров могут показать до +14 градусов, а в выходные — до +16 градусов тепла.

Как отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на следующей неделе в Москву придет настоящая весна, но ночью будет еще довольно прохладно.