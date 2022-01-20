Аномально теплая погода придет в Россию в ближайшие дни

Все регионы России в ближайшие дни ждет аномально теплая погода. Больше всего температура поднимется в регионах Сибири — она превысит норму на 8-16 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка. Наиболее значительная аномалия температуры в Сибири. Например, в Туруханском крае минимальные значения температуры 20-24 градуса мороза. Это очень теплая погода», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что температурный фон в Сибири в ближайшие дни будет выше нормы на 8-16 градусов. При этом в Москве также ожидается аномально теплая погода: столбики термометров поднимутся на четыре-пять градусов выше нормы. К характерным для этого времени значениям температура приблизится только к воскресенью.

По прогнозам Гидрометцентра, в четверг, 20 января, в столице будет -4…-2 градуса. В пятницу и субботу температура составит -6…-4 градуса, а в воскресенье — -9…-4 градуса. При этом в понедельник она опустится до -11…-6 градусов, а во вторник вновь слегка вырастет — до -9…-4 градусов.