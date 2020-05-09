Аномально холодную погоду пообещали москвичам с 13 мая

Начина с 9 мая в Москве будет наблюдаться переменчивая погода. После 13 мая температура существенно снизится, ожидается аномально холодный температурный фон, на 3-4 градуса ниже нормы.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К вечеру 12 мая начнется понижение температуры достаточно существенное. К 13-му числу температура понизится на 8-10 градусов, такое резкое понижение температуры. Ночные температуры будут 4-5 градусов тепла, по области — даже до 2 градусов, дневные температуры — от 9 до 14 градусов. Это примерно на 3-4 градуса ниже нормы», — сообщил он.

Такая погода будет наблюдаться до конца следующей недели.

До + 17-19 градусов повысится в Москве дневная температура 10 мая. На следующий день ожидается переменная облачность и температура около + 20 градусов.

По данным Вильфанда, 9 мая в столице могут пройти дожди. Возможно, властям придется разгонять облака, чтобы провести воздушный парад. Ожидается, что в День Победы температура воздуха достигнет 13-15 градусов тепла.