Аномально холодную погоду пообещали москвичам с 13 мая
Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«К вечеру 12 мая начнется понижение температуры достаточно существенное. К 13-му числу температура понизится на 8-10 градусов, такое резкое понижение температуры. Ночные температуры будут 4-5 градусов тепла, по области — даже до 2 градусов, дневные температуры — от 9 до 14 градусов. Это примерно на 3-4 градуса ниже нормы», — сообщил он.
Такая погода будет наблюдаться до конца следующей недели.
До + 17-19 градусов повысится в Москве дневная температура 10 мая. На следующий день ожидается переменная облачность и температура около + 20 градусов.
По данным Вильфанда, 9 мая в столице могут пройти дожди. Возможно, властям придется разгонять облака, чтобы провести воздушный парад. Ожидается, что в День Победы температура воздуха достигнет 13-15 градусов тепла.