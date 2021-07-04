Аномальная жара вернется в московский регион с погодой «миллион на миллион»

Жара вернется в Москву и область на грядущей неделе. Столбики термометров снова подскочат до +30 градусов. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости».

Московская погода будет находиться под влиянием знойного антициклона не более семи суток. Повторения аномальной жары, как в июле 2010 года, ожидать не стоит, заверил метеоролог.

Скандинавский антициклон на предстоящей неделе будет господствовать в Центральной России. Уже к среде его центр окажется над столичным регионом. Будет солнечно.

Дневная температура в начале недели составит +22…+27 градусов. К середине недели погода разогреется до +25…+30 градусов. К выходным жара усилится до +28…+33 градусов.

Синоптики обещают погоду «миллион на миллион». Небо будет ясным, видимость — идеальной, а ветер ослабнет до штилевого. Поэтому температура ожидается на пять-семь градусов выше июльской нормы. Гипертоников предупредили о повышении атмосферного давления — к четвергу-пятнице оно составит 757 миллиметров ртутного столба, на 12 единиц выше нормы. Синоптик отметил, что это равносильно погружению в шахту на глубину более 100 метров.