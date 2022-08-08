Аномальная жара придет в регионы России в течение недели

Сразу несколько российских регионов в ближайшие дни ждет аномально жаркая погода. В некоторых местах страны температура воздуха прогреется до +36…+40 градусов. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал. Тут температура прогнозируется на четыре-шесть градусов выше нормы. Она будет далеко зашкаливать за +30 градусов», — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.

В течение недели столбики термометров будут доходить до отметки в +36…+40 градусов в Астраханской и Волгоградской областях, жителей и гостей степных районах Крыма ждет жара до +34…+37 градусов, в Ростовской области и Калмыкии прогнозируется до +36…+39 градусов.

До +35 градусов будут подниматься столбики термометров в середине недели в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях. Температура воздуха в Адыгее будут достигать +35 градусов, в Краснодарском крае еще выше — +37 градусов. Прохладнее, но ненамного, будет в Свердловской и Курганской областях — там прогнозируется +30…+32 градуса, в Челябинской области столбики термометров покажут отметку в +30…+33 градуса.

На аномальную погоду оказывает влияние сразу несколько факторов.

«Это самый теплый период для данной территории по климату, но еще там антициклональная погода и жаркие ветры с юго-востока. Все сложилось», — объяснил Вильфанд.

Но даже такие температуры сильно уступают показателям в других странах, отметил метеоролог. Так, в Кувейте столбики термометров поднимаются до +51,5 градуса, в Саудовской Аравии — до +49…+50 градусов тепла, а в Багдаде воздух прогревается до +50 градусов.