04 июля 2023, 03:09
Аномальная жара придет в 5 регионов России
Синоптик Вильфанд: в 5 регионах России ожидается аномальная жара
В пяти регионах России на этой неделе ожидается очень жаркая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова привел ТАСС.
«В течение всей недели очень теплая погода с аномалиями до четырех-шести градусов на Волге, Урале, в Западной Сибири, Красноярском крае, Якутии. Повсеместно теплынь», — сообщил метеоролог.
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В Ханты-Мансийском автономном округе столбик термометра поднимется до +33 градусов и выше. В Якутии и на юге Магаданской области потеплеет до 30-32 градусов.
Температура воздуха будет достигать +29…+33 градусов в Самарской, Саратовской, Омской, Кемеровской областях и Татарстане. Также это коснется других регионов УФО, ПФО, Западной Сибири.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа в июле придут жара и засуха. В этот период риск возникновения лесных пожаров будет особенно высок.
Гидрометцентр РФ
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Роман Вильфанд
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