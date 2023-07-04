Экология 04 июля 2023, 03:09 Аномальная жара придет в 5 регионов России Синоптик Вильфанд: в 5 регионах России ожидается аномальная жара РИА «Новости»

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В пяти регионах России на этой неделе ожидается очень жаркая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова привел ТАСС.

«В течение всей недели очень теплая погода с аномалиями до четырех-шести градусов на Волге, Урале, в Западной Сибири, Красноярском крае, Якутии. Повсеместно теплынь», — сообщил метеоролог.

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В Ханты-Мансийском автономном округе столбик термометра поднимется до +33 градусов и выше. В Якутии и на юге Магаданской области потеплеет до 30-32 градусов.

Температура воздуха будет достигать +29…+33 градусов в Самарской, Саратовской, Омской, Кемеровской областях и Татарстане. Также это коснется других регионов УФО, ПФО, Западной Сибири.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа в июле придут жара и засуха. В этот период риск возникновения лесных пожаров будет особенно высок.