Аномальная жара, грозы и туманы придут в Челябинскую область

Аномальная жара начнется в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Гидрометеоцентр.

«20-21июля в юго-западных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости). 22 июля днем на севере области +27...+32, на юге +32...+37 градусов», — отметили синоптики.

Кроме того, специалисты заявили о туманах и грозах. 21 июля в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдут дожди и грозы. 22 июля в большинстве районов погода будет облачной, но с прояснениями. Также ожидаются грозы. Порывы ветра в эти дни достигнут 20 метров в секунду.