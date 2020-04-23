Аналитики выяснили у россиян главные признаки хорошей экологии

Люди старше 45 лет чаще других выбирали чистый воздух как показатель хорошей экологии.

Для 19% респондентов главное — чистая вода, для 17% — чистота на улицах города, для 10% — отсутствие мусорных свалок. К этим вариантам ответа чаще были склонны люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Еще для 8% опрошенных показатель хорошей экологии — озеленение и уменьшение вырубки лесов. Для 6% — это возможность приобретать натуральные и качественные продукты.

4% полагают, что отсутствие вредных выбросов определяет хорошую экологию. По 3% голосов респондентов набрали такие показатели, как отсутствие заводов в черте города, чистые лес и почва, а также безопасность здоровья.