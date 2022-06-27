Аналитик призвал петербургские власти постоянно контролировать состояние водоемов

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что многие водоемы в Санкт-Петербурге непригодны для купания.

«Каждое лето надзорные ведомства говорят, что большинство петербургских водоемов непригодны для купания, но все равно из года в год люди идут на них, потому что не могут терпеть высокие температуры. Запретами и патрулями запрещенных мест проблему не решить — народ все равно будет купаться, а это значит, что нужно бороться с ее истинной причиной», — цитирует Соловейчика ИА Nation News.

По его мнению, контроль за состоянием водоемов должен быть постоянным. Аналитик подчеркнул, что по линии природоохранных ведомств должны приниматься соответствующие меры, а петербургские власти должны их координировать.

«Ну, а если пляж одобрен Роспотребнадзором, то на нем, очевидно, должны появляться спасательные станции и прочие службы», — добавил собеседник информагентства.