Амурский тигр вышел на дорогу под Хабаровском. Видео

Под Хабаровском засняли амурского тигра, вышедшего на дорогу в районе Змеиной сопки. Специалисты уже проверяют это место.

Центр «Амурский тигр» опубликовал на странице в Instagram видео с хищником. На кадрах видно, что тигр вышел прямо к дороге. Автор видео находился в проезжавшей мимо машине.

«Знаем, перебороть любопытство и просто поехать дальше — тяжело. Но очевидцы, сделавшие кадры, поступили правильно. Машину покидать не стали, продолжили движение», — написали в центре «Амурский тигр».

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Специалисты центра призвали соблюдать правила поведения при встрече с хищниками и заверили, что дорога в районе Змеиной сопки проверяется.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу и является одним из самых редких хищников на планете. По последним данным, посчитанным осенью 2019 года, в России живут 580-600 особей амурского тигра. Следующий пересчет на Дальнем Востоке проведут зимой 2021–2022 годов.