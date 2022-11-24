Экология 24 ноября 2022, 17:55 Алжир позаимствует опыт России в переработке органики и пластика

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Алжирцев заинтересовали технологии компостирования в России

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Алжира Абденоур Рабхи обсудили обмен опытом в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Алжирскую делегацию заинтересовал опыт России в построении системы обращения с отходами пластика и органики (остатки пищи и т. п.).

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«После встречи с послом коллеги из Алжира заинтересовались российскими технологиями по обработке отходов органики и пластика, а также опытом организации системы обращения с отходами в России. В частности они пожелали узнать подробнее о создании комплексного объекта по механической и автоматической сортировке отходов на разные фракции (пластик, бумага, картон, стекло, металлические отходы), особенно их заинтересовали применяемые нами технологии компостирования. Господин Губернатор сообщил нам, что российский опыт по обработке органических отходов очень актуален для Алжира. Мы рассказали о комплексных объектах по обращению с отходами в Подмосковье, самый крупный из них — „КПО Нева“ — открылся в начале года. РЭО вложил в него 1,987 млрд рублей через выкуп облигаций. Объект может принимать на обработку 500 тысяч тонн отходов и утилизировать 373 тысячи, или 75% от входящего потока. Такие показатели превышают те, что обозначены в федеральном проекте „Комплексная система обращения с ТКО“. Мы высоко оцениваем потенциал сотрудничества с Алжиром. О конкретных проектах пока рано говорить, но РЭО предлагает рассмотреть возможность развития системы обращения с отходами и внедрения принципов экономики замкнутого цикла в Алжире, в том числе создать пилотный проект по созданию комплексного объекта обработки отходов», — отметил Денис Буцаев.

Во время рабочей встречи представители РЭО и предприятия КПО «Нева» рассказали коллегам из Алжира о российском опыте организации системы обращения с отходами.

Они также обсудили возможные направления сотрудничества России и Алжира в сфере реализации принципов экономики замкнутого цикла.

Делегация из Алжира высоко оценила опыт России в сфере обращения с ТКО, а также отметила, что система развита, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. Алжирская сторона рассматривает возможность РЭО посетить Алжир в рамках делового визита для дальнейшего обсуждения возможных вариантов взаимодействия.