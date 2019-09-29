Алтайцы создали съедобную посуду

Алтайские ученые изобрели посуду из люпина. Такие тарелки можно будет есть, причем с пользой для здоровья — они являются источником белка.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-центре управления печати и массовых коммуникаций края, съедобную посуду придумали сотрудники Алтайского государственного университета совместно с учеными Алтайского государственного технического университета.

«Для изготовления такой посуды используется люпин — это род растений из семейства бобовых. Является источником белка, не содержит глютена, фитогормонов, аминокислотный состав оптимально сбалансирован», — рассказали в управлении печати и массовых коммуникаций.

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Посуду уже решили производить, для этого задействуют местную компанию, которая занимается разработкой технологий глубокой переработки люпина для пищевых и медицинских целей. Дело в том, что после переработки остаются отходы, которые можно использовать дальше. Например, для производства биоразлагаемой посуды.

В управлении заметили, что идея съедобной биоразлагаемой посуды в мире не нова, теперь алтайцы намерены распространить эту технологию в своем крае и в целом по России.