«Алмазная пыль» может появиться в небе над Москвой

Утром в четверг, 13 января, в небе над Москвой может появиться так называемая «алмазная пыль». Так специалисты называют мельчайшие ледяные кристаллы. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на четверг в столице ударят самые сильные с начала года морозы. В результате на фоне повышенного атмосферного давления «облака немного поредеют и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха». Это, вместе с северной тягой ветров, понизит температуру. В столице до она упадет до -20 градусов, на юге Подмосковья до -15…-20 градусов, а на севере — до -20…-25. При этом местами столбики термометров опустятся до -28 градусов, рассказал Тишковец.

В условиях аномального холода и высокой влажности начнется вымораживание водяного пара, которое приведет к возникновению «алмазной пыли».

«Под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии ледяными иглами или алмазной пылью, иногда — осадками ясного неба», — объяснил синоптик.

По его словам, эти кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать в воздухе. Это может привести к таким оптическим явлениям, как ложные луна или солнце, световые столбы и другим. Тишковец подчеркнул, что все эти явления предзнаменуют плохую погоду.