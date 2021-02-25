Аллигаторы вмерзли в лед в США. Так они спасаются от морозов

Нынешняя зима понравилась американским аллигаторам, а вот других рептилий чуть не убила. Теперь весь мир любуется на торчащие изо льда зубастые морды и восхищается волонтерами, которые спасли морских черепах.

В округе Мак-Кертен на юго-востоке Оклахомы замерзли болота. Но местные аллигаторы не унывают и стараются приспособиться к рекордным холодам. Рептилии впадают в спячку, вмерзая в лед и выставляя наружу лишь носы, чтобы не задохнуться, пишет Gismeteo.

Такое же поведение рептилий во время морозов отмечалось в Северной Каролине в 2018 и 2019 годах. Делать из себя ледяные скульптуры безо всякого ущерба для здоровья умеют только аллигаторы.

«Аллигаторы стойко переносят кратковременные морозы. Там же лед не такой, как в Сибири, чтобы танки могли ездить, — носы у аллигаторов не замерзнут. Да и холода в Америке долго не длятся», — подтвердил «360» дрессировщик, зоолог, хозяин крокодиловой фермы в Екатеринбурге Евгений Чащин.

В начале февраля Сеть взорвали снимки и видео с фермы аллигаторов в Колорадо: рептилии спокойно гуляют по снегу и, кажется, вовсе не чувствуют какого-то дискомфорта, поделился National Geographic.

Сотрудники фермы утверждали, что им потребовались годы, чтобы наконец снять кино «Аллигаторы на снегу»: питомцы просто отказывались выходить из воды, стоило кому-то взять в руки камеру. Но однажды все звезды сошлись, хотя батарея камеры несколько раз отключалась из-за холода, рассказали смотрители аллигаторов.

Кстати, для человека миссисипский аллигатор не опасен, хоть его сила укуса и превышает силу укуса акулы. Дело в том, что взрослые рептилии, хоть и способны напасть на людей, не считают двуногих пищей. Но иногда у аллигаторов случаются ошибки, за которые жертва может поплатиться жизнью: даже если пострадавшему сразу оказать помощь, укус почти наверняка станет фатальным.

Жертвы холода

Аномальные для Америки холода коснулись и Техаса. Там в опасности оказались тысячи морских черепах. Их буквально парализовало стужей, они не могут есть, плавать и держать голову над водой. Добровольцы отправились на спасение рептилий: их забирают на лодках и машинах.

После сбора волонтеры медленно отогревали рептилий в теплой воде. Компания Илона Маска тоже не осталась в стороне и передала мощный генератор. По разным данным, удалось спасти от четырех до пяти тысяч морских черепах.