Экология 23 мая 2023, 11:01 Аллея премии «Экология — дело каждого» появилась в деревне Федора Конюхова

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Экологический сад из черешен, слив и яблонь появился в деревне путешественника Федора Конюхова в Тульской области. Плодовая аллея из 100 деревьев посвящена премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Торжественная высадка прошла с участием активных участников и призеров проекта, а также самого путешественника.

В этом году по всей России в рамках экологической премии высадили свыше двух тысяч деревьев. Впервые по итогам второго сезона проекта был составлен рейтинг самых активных образовательных учреждений. Так, около 200 организаций получили сертификаты на высадку саженцев весной этого года.

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«Важно высаживать деревья, заботиться о животных, быть рядом с природой и помогать ей. Премия „Экология — дело каждого“ стала настоящим символом добрых экологических инициатив и их поддержки. Эта очень нужная инициатива Росприроднадзора обрела огромный масштаб — 39 стран приняли участие в ней за два года», — прокомментировал Федор Конюхов.

Путешественник входит в состав жюри премии. Он заявил, что с большим удовольствием будет смотреть и оценивать работы конкурсантов. Отмечается, что с этого года участвовать могут не только дети, но и взрослые.

Росприроднадзор учредил премию 31 марта 2021 года. Она ежегодно присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.

География премии охватила четыре континента — Евразию, Африку, Северную и Южную Америку. Победителей и призеров ждут смартфоны, планшеты, умные колонки, путевки в детские лагеря, обучающие курсы и другие подарки. Заявки на третий сезон проекта принимают до 1 октября на сайте.