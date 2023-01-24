Экология 24 января 2023, 13:46 «Алису» предложили сделать экоактивистом

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Голосовому помощнику следует рассказывать о вреде одноразового пластика и переработке отходов, считают в РЭО

Российский экологический оператор предложил добавить еще одну функцию в «Алису», голосовой помощник от «Яндекса». К навыку «Чистая Москва», который помогает пользователям разобраться в раздельном сборе, следует добавить информацию про расширенную ответственность производителей (РОП), отказ от одноразового пластика и более экологичные альтернативы.

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«„Алиса“ — популярный голосовой помощник, которым пользуется огромное количество взрослых и детей. И, конечно, логичным решением является сделать его инструментом в том числе экологического просвещения. Мы видели инициативу компании о том, что теперь „Алиса“ рассказывает людям о раздельном сборе. Это очень здорово, и мы такое поощряем. Мы предлагаем, чтобы вдобавок к этому „Алиса“ рассказывала бы россиянам о РОП, суть которого сводится к ответственному отношению производителей к переработке своих товаров и упаковки, а также призывала бы к отказу от одноразового пластика. РЭО подготовил перечень из 28 товаров, которые следует постепенно заменить на более экологичные альтернативы, к ним относится множество видов упаковки и бытовых товаров (подложки для яиц, ватные палочки, трубочки и так далее). Так россияне не только узнают, в какой бак какие отходы выбрасывать, но и начнут следовать новой модели поведения, перенимать новые, экологические, привычки», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Большинство товаров из списка имеют нулевую отбираемость на сортировочных линиях. К ним относятся такие виды упаковки, как дойпак, флоупак, бэг-ин-бокс и другие, одноразовая посуда, трубочки, ватные палочки, саше-пакеты, ложементы из пенопласта. На сортировках возможно отбирать только такой тип упаковки из списка, как непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки.

В прошлом году РЭО также принял участие в обсуждении запрета тонких пластиковых пакетов, этикеток из ПВХ, упаковки из вспененного полистирола и «биоразлагаемых» материалов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для определения влияния подобного запрета на евразийский рынок на базе ЕЭК будут проведены исследования.

Кроме того, РЭО направлял письмо в Минкультуры России с предложением внедрить в российскую киноиндустрию экопросвещение. Чтобы в фильмах активнее освещалась тема раздельного сбора отходов и бережного отношения к окружающей среде.