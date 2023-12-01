Экология 01 декабря 2023, 14:49 Алексей Ягудин станет ведущим Зеленой премии — 2023 РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин станет ведущим Зеленой премии — 2023. Организатором выступает Российский экологический оператор.

«Зеленая премия была введена для выявления лучших экологических проектов со всей страны. Победители смогут рассчитывать на масштабирование своих практик, отвечающим принципам устойчивого развития, защиты окружающей среды и формирования экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор Денис Буцаев.

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Соведущим Алексея Ягудина будет российская актриса театра и кино, телеведущая Юлия Зимина.

«Алексей Ягудин уже участвовал в наших проектах, он был одним из участников велозаезда, приуроченного к Российскому экологическому форуму. Кроме того, Алексей является отличным примером публичной персоны, пропагандирующей экологичный образ жизни и экопривычки», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Всего на конкурс было подано более 3800 заявок. Лучшие проекты будут выявлены в семи номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», «Регионы России» и «Экологичные практики в строительстве».

Церемония награждения пройдет в 4 декабря в Москве. Подробнее о премии — по ссылке на сайте проекта.