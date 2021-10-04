Аквариумные рыбы начали массово гибнуть в Саратове

В Саратове по всему городу начали массово гибнуть аквариумные рыбы. Горожане подозревают, что это связано с попаданием вредных веществ в водопровод. Об этом местный житель Олег Блинов рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Реакция на замену воды в аквариуме появилась у рыбок в середине сентября. Даже после суток отстаивания жидкость сохраняла молочный цвет, который не проходил. С тех пор рыбки начали массово гибнуть. По словам Блинова, эти случаи не привязаны к отдельным районам, факты гибели фиксировали по всему городу.

В прокуратуру направили коллективную жалобу, которую составили 55 горожан. Ответа от властей пока не последовало. В Концессии водоснабжения Саратова заявили, что у них все соответствует санитарным нормам.

«Рыбы погибло не штуками, а ведрами или, если удобно, килограммами», — сказал Блинов.

По его словам, крупные разводчики рыб из-за массовой гибели питомцев понесли убытки на сотни тысяч рублей.

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