Актуальность «зеленой» повестки обсудили на полях РЭФ-2022 | 360°

Экология 12 октября 2022, 08:40 Поделиться Telegram

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Viber Актуальность «зеленой» повестки обсудили на полях РЭФ-2022

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Внешнеполитическая ситуация изменилась, поэтому многие задались вопросом, нужно ли в этих условиях стране сохранять курс на «зеленую» экономику. Руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик на полях РЭФ-2022 рассказала, насколько сейчас актуальна «зеленая» повестка.

Она отметила, что принято считать, что «зеленые» — это что-то привнесенное из-за рубежа, но это совершенно не так.

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«Мы все являемся жителями городов, поселков, мегаполисов. Мы являемся потребителями природных услуг: дышим воздухом, пьем воду. И мы хотим, чтобы это было чистым. Что в этом зарубежного?» — задалась вопросом Бик.

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По ее мнению, «зеленая» повестка актуальна во все времена, поскольку всегда и в любых странах человек хочет, чтобы окружающая среда была чистой и качественной.

Полное интервью со Светланой Бик смотрите на видео.

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