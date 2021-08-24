Акцию «Сохраним лес» запустят на Ямале в сентябре

Минприроды России совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства запустили акцию на Ямале «Сохраним лес». В этом году она начнется уже в сентябре. Об этом рассказал «Север-Пресс».

Глава Арктического региона Дмитрий Артюхов отметил, что тема экологии очень важна в современном мире. А данный проект играет большую роль для округа, особенно после массовых пожаров. Губернатор ЯНАО призывает всех жителей присоединиться к высадке деревьев. Первыми в акции могут поучаствовать жители села Сеяха и посадить там 50 деревьев ивы.

Во всех регионах России в этом году планируется высадить 70 миллионов деревьев. К 2030 году организаторы проекта планируют увеличить это число до пяти миллиардов.