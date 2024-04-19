Экология 19 апреля 2024, 16:28 Акцию по сбору старой техники «ЭлектроВесна» запустили в 30 городах России

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Акции по сбору старой техники стартовали в рамках «ЭлектроВесны» в 16 регионах. По данным Российского экологического оператора, больше 140 временных акций по сбору техники на переработку пройдут в 30 городах России.

«Мощности переработчиков электронных отходов в России составляют 500 тысяч тонн в год. Сдавая технику на переработку, мы не только снижаем негативное воздействие на окружающую среду, но и способствуем уменьшению объемов отходов, что, в свою очередь, способствует улучшению экологической обстановки и созданию здоровой среды для будущих поколений», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО напоминает, что при сдаче на утилизацию персональных устройств необходимо удалять свои персональные данные до заводских настроек.

«Девятый год подряд в весенний период представители общественных, коммерческих и бюджетных организаций открывают временные точки для сбора техники в парках и скверах, торговых центрах, учебных заведениях и бизнес-центрах. В рамках акций можно сдать все, что работает на батарейках или включается в розетку: бытовую технику, оргтехнику, электронику, провода. На некоторых площадках будут приниматься и другие виды вторичных ресурсов. Помимо временных акций, в стране действует более 9 тысяч постоянных пунктов приема электронных отходов и батареек», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Вся информация об «ЭлектроВесне», регулярных пунктах приема, а также интересные факты РЭО размещает и обновляет весь апрель на отдельной странице, посвященной акции. Там же размещен график временных акций в регионах.