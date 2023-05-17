Экология 17 мая 2023, 10:23 Акцию по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» продлили до 11 июня

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К ней присоединились уже 60 регионов страны.

Сроки проведения второго сезона народной акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» продлили до 11 июня. Российский экологический оператор и волонтеры-экологи «Делай!» приглашают россиян сдать вторсырье на переработку, выручка с которой будет направлена на благотворительность, а также посоревноваться за призы от партнеров акции.

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«В 2023 году при поддержке РЭО вновь стартовала масштабная акция по сбору макулатуры „Миллион — Родине!“. Она идет уже третий месяц по всей стране. На сегодня экоактивисты собрали более 200 тысяч кг макулатуры. Совместно с организаторами мы приняли решение продлить акцию до июня. Напомню, что полученные средства пойдут на благотворительность. Но что немаловажно, отходы, которые могли бы оказаться на свалке, обретут вторую жизнь. Это отвечает принципам экономики замкнутого цикла, за формирование которой в России отвечает РЭО», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Народная акция реализуется уже во второй раз: первый сезон, по результатам которого более 83 тысяч человек из 70 регионов России совместно с крупными компаниями отправили на переработку 73 тысяч тонн макулатуры, прошел осенью 2022 года.

20 марта 2023 года стартовал второй сезон масштабной благотворительной акции по сбору вторичного сырья — волонтеры-экологи вновь проводят мероприятия по сдаче макулатуры на переработку вместе с неравнодушными гражданами. С марта добровольцы уже успели собрать 210 683 кг макулатуры в 60 регионах страны.

Во втором сезоне к акции присоединились новые регионы, которые не успели принять участие в прошлом году: мероприятия по сбору вторсырья уже прошли в Амурской, Запорожской, Калининградской, Орловской, Ростовской и Херсонской областях, а также в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Хакасия, Пермском крае, Еврейском и Ненецком автономных округах.

Несмотря на то, что Запорожская область только в этом году присоединилась к акции, регион является лидером по количеству отправленной на переработку макулатуры — волонтеры из регионального отделения «Делай!» уже собрали более 8 тонн макулатуры. Также в топ наиболее результативных регионов вошли Пензенская и Мурманская области, Москва и Московская область.

Все средства, полученные со сдачи вторсырья на переработку, будут направлены на осуществление гуманитарной помощи семьям, оказавшимся в трудном положении, проживающим на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также на предоставление поддержки общеобразовательным учреждениям в целях подготовки к новому учебному году, находящимся на территориях вновь присоединенных субъектов РФ.

Участники акции не только сдают вторсырье на благотворительные цели, но также соревнуются за призы от партнеров акции в рамках трех категорий: школы и детские сады, вузы и ссузы, а также общественные организации. Лучшие школы, вузы и общественные организации смогут получить экобоксы для проведения экологической эстафеты ЭкоГТО.

Также лучшие 10 школ получат наборы аксессуаров от отечественного бренда одежды «Береги». А лучшие участники среди вузов и ссузов получат 15 сертификатов номиналом 1000 рублей в шеринге самокатов и велосипедов «Юрент».

Кроме того, самая активная команда среди двух категорий (вузы и общественные организации) получит оборудование для переработки пластика: велошредер для измельчения крышечек и термопресс.

25 лучших команд среди вузов и ссузов и 25 лучших команд среди общественных организаций получат сертификаты на поездку на каршеринге BelkaCar. Призы также предусмотрены и для индивидуальных участников, лучшие из которых получат месячную подписку на сервис МТС Premium. И абсолютно все участники акции получат баллы в приложении проекта «Другое Дело».

«Экология входит в топ самых востребованных и актуальных категорий проекта „Другое Дело“. Подключаясь к экоактивностям, пользователи своими глазами видят, как меняют мир к лучшему, заботятся о своем городе, о природе. Мы уже не первый год поддерживаем акцию „Миллион — Родине!“, и с радостью снова поощрим ее участников за неравнодушие к своему региону», — прокомментировал руководитель Программы развития «Другое Дело» платформы АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль.

Помимо мероприятий по сбору макулатуры волонтеры «Делай!» активно проводят экоуроки, лекции и мастер-классы в школах и университетах. Узнать больше о бережном отношении к продуктам лесной промышленности и важности переработки бумажных отходов смогли уже более 25 000 школьников и студентов в разных регионах страны.

Подробную информацию об акции, форматах участия, мероприятиях, а также контакты координаторов акции в своем регионе можно найти на сайте.

Акция проводится в поддержку национального проекта «Экология» по инициативе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Генеральными партнерами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Президентская платформа «Россия — страна возможностей», Лига переработчиков макулатуры и сервис Ubirator.