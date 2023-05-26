Экология 26 мая 2023, 13:26 Акция «Убери за собой» стартовала в 50 регионах

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Вице-премьер Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дали старт Всероссийской акции «Убери за собой» в 50 регионах России. Старт субботникам в 50 регионах был дан на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК). Они проходят при поддержке Российского экологического оператора.

«Я искренне от Правительства Российской Федерации приветствую вас и благодарю за принятие участия в такой масштабной экологической акции. Это действительно флагманское волонтёрское мероприятие на полях юбилейного X Невского международного экологического конгресса. Экоактивисты — это наша сила. Хорошая движущая экологическая сила. В этой акции принимают участие и молодые ребята, и наши „серебряные“ эковолонтёры. За это им отдельный низкий поклон. Действительно, убирать за собой — очень важно», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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«Сознательность наших граждан растёт. Они убирают за собой мусор, стремятся разделять отходы. Потрясающих масштабов достигло движение эковолонтёров. Хочу вас поблагодарить, что вы сегодня вышли на субботник. Вы уберёте свои города, посёлки. Будете делать жизнь на своей земле в своей стране чище, лучше — и за это вам огромные слова благодарности. Но не только за это — можно сказать, что такими поступками вы формируете новое экологическое мировоззрение», — отметила Валентина Матвиенко.

«Одной из крупных акций, которые организованы на НМЭК при участии РЭО, стала акция „Убери за собой“. Это субботники, которые пройдут по всей стране. В конце акции мы подведем итоги и определим регионы-лидеры, в которых собрали самое большое количество отходов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Акция пройдет в 50 субъектах РФ. Флагманские субботники пройдут в 10 регионах — это Кемеровская, Вологодская, Липецкая, Нижегородская, Челябинская, Новосибирская области, Республики Чувашия, Крым, Татарстан и Кабардино-Балкария.

«Проведение субботников направлено на популяризацию новых экопривычек и осознанного потребления среди жителей нашей страны. На таких акциях они могут проявить себя как экоактивистов и волонтерское, показать свое бережное отношение к экологии России», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.