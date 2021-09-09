Акция «Сохраним лес» началась на Колыме

Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала на Колыме. Планируется высадить пять тысяч саженцев лиственницы, написал ОТР.

Саженцы высаживают там, где несколько лет назад были лесные пожары. В холодном климате лес не сможет восстановиться самостоятельно. Для акции специально были отобраны виды деревьев, которые хорошо приживаются в топкой или каменистой почве.

Высаживают деревья волонтеры, золотодобытчики и энергетики. Перед началом акции участники прошли инструктаж от лесников.