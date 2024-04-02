Экология 02 апреля 2024, 12:00 Акция по сбору электроники «ЭлектроВесна» стартовала по всей России РЭО

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Российский экологический оператор собрал больше 9 тысяч регулярных пунктов сбора техники, батареек и электронных сигарет к акции «ЭлектроВесна-2024», которая стартовала по всей России с 1 апреля 2024 года. Пункты можно найти на карте «Уберу» на сайте и в приложении, весь апрель они будут выделены специальным знаком.

«РЭО призывает жителей страны присоединиться к „ЭлектроВесне“ и устроить весенний субботник по разбору шкафов и антресолей от ненужной техники и проводов, а также обращает внимание на важность сдачи на переработку батареек и электронных сигарет. Электронные отходы и батарейки содержат большое количество разнообразных опасных, но в то же время полезных для промышленности материалов, которые крайне сложно добыть и произвести. Именно поэтому вдвойне важно сдавать эти отходы на переработку для возврата их в производственный цикл и сокращения отходов, что также является частью построения экономики замкнутого цикла в нашей стране», — напоминает об информационной безопасности генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО собрал больше 9 тысяч регулярных точек приема техники, батареек и электронных сигарет по всей стране на специальной странице, посвященной акции вместе с другой полезной и интересной информацией. Вся информация об «ЭлектроВесне» будет обновляться весь апрель, в том числе появится расписание временных акций по сбору техники.

«Развитие пунктов приема электронных отходов и батареек в России происходит благодаря различным организациям от самих переработчиков и заготовителей до инициатив магазинов и общественных объединений. С каждым годом количество экопунктов, принимающих те виды отходов, которые невозможно собирать раздельно на контейнерных площадках, растет, а задача РЭО в этой связи направить внимание потребителей на ту инфраструктуру, которая дополняет раздельный сбор во дворах», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. По работе приложения РЭО принимает обратную связь через Telegram-канал.