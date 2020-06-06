Акция «Маршрут построен» в Подмосковье научит туристов любить природу

Всероссийская акция «Маршрут построен» стартовала в Московской области. Она разработана для развития внутреннего экологического туризма в России. К новому летнему сезону более 30 заповедников и национальных парков подготовили программу.

В России числится 226 заповедных зон. Из них 30 национальных парков разработали специальную программу для туристов.

Приокско-Террасный заповедник — уникальная территория на площади пять тысяч гектаров. Он включает в себя три природных зоны: лес, степь и лесостепь.

Источник фото: телеканал «360»

В Приокско-Террасном заповеднике в Московской области разводят зубров и бизонов, а потом их выпускают на волю или передают в другие заповедники. В рамках акции туристам разрешат покормить или даже усыновить бизона. Одного из парнокопытных надумал приютить советский хоккеист Вячеслав Фетисов.

«Может, его усыновить? А он усыновлен. А какой нет?» — поинтересовался спортсмен.

Фетисов приехал в заповедник не в первый раз, рассказал он «360». В 1970-х спортсмен ребенком проводил в этой заповедной зоне каждое лето, жил и тренировался в спортивном лагере.

Кроме того, в заповеднике можно посадить дерево и посвятить его герою, который не вернулся с Великой ответственной войны. Акция «Сад Победы» в 2020 году проходит в 37 странах. К 22 июня планируется посадить 27 миллионов деревьев.

К этой акции также присоединился Фетисов, который является послом доброй воли программы ООН по окружающей среде.

«Я считаю, что это не только возможность собрать средства и помочь природе, экономический эффект будет фантастический. Но самое главное, что мы, выезжая с детьми на природу, как раз вот этот воспитательный процесс можем заложить», — сказал он.

Помимо Приокско-Террасного заповедника отечественные путешественники могут посетить заповедники в Карелии, Калининградской, Архангельской и Камчатской областях, на Байкале.

«Закрыты визит-центры, там, где пока не желательно, чтобы очень скученное было количество людей. Но походить по природе уже можно. Всех приглашаем, приезжайте. Очень везде разная природа, везде интересно, везде ждут и везде рады», — рассказала Елена Панова, заместитель министра природных ресурсов и экологии России.

Акцию «Маршрут построен» запустили 6 июня. Старт приурочен к Всемирному дню окружающей среды.