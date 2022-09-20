Акция «Чистый берег в Кронштадте» состоится в Петербурге | 360°

Экология 20 сентября 2022, 17:11 Поделиться Telegram

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Viber Акция «Чистый берег в Кронштадте» состоится в Петербурге

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В субботу, 24 сентября, в Санкт-Петербурге состоится акция «Чистый берег в Кронштадте». Организатор акции, заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Серебрицкий рассказал, как пройдет мероприятие. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист рассказал, что для посетителей подготовят интерактивные мероприятия. Чаще всего в акции принимают участие молодые люди.

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Специалисты дадут оценку количеству мусора на берегах Кронштадта. С помощью подобной методики получится собрать необходимые данные для ученых.

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Зарегистрироваться для участия в акции можно будет до 21 сентября.

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