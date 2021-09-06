Активность камчатского вулкана Шивелуч снизилась
Сотрудник Института вулканологии Юрий Демянчук сообщил, что активность камчатского вулкана Шивелуч резко снизилась. Специалиста процитировал RT.
По словам Демянчука, раскаленных лавин практически нет. Отмечается, что периодически с кромки кратера происходят камнепады.
Международная группа ученых предупредила о том, что дремлющий супервулкан Тоба в Индонезии может представлять опасность, поскольку в его недрах продолжает накапливаться магма. При ее резком подъеме с глубины свыше 10 километров происходят взрывы и катастрофическое извержение.