Активисты обнаружили 120-кратное превышение радиации рядом с Юго-Восточной хордой. МЧС все отрицает

Активисты сообщили, что датчик радиации показал превышение норм в 120 раз рядом с местом строительства Юго-Восточной хорды ночью субботы. МЧС утверждает, что превышения норм не зафиксировано.

Источник: телеканал «360»

Представительница организации «Радон» рассказала 360, что прибор показал 36 мкРз/ч в районе залегания могильника с радиоактивными отходами. Это означает превышение нормы радиации в 120 раз. Удивился даже поставщик счетчика «Радон», который предположил, что это просто сбой прибора.

Как пишет «Интерфакс», в пресс-службе МЧС Москвы утверждают, что никакого превышения нет. Также специалисты уточнили, что лаборатория контроля объектов окружающей среды ГУ МЧС продолжит два раза в сутки проверку уровня радиации.