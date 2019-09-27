Активист из Люберец организовал волонтерское движение. Он помогает нуждающимся и собирает мусор

Сергей Кузнецов из Люберец все свое свободное время помогает людям, городу и природе. Зачем ему это нужно — в материале «360».

Сергей Кузнецов — сирота. Он вырос в детдоме, о своих родителях ничего не знает. Когда парню исполнилось 18 лет, нужно было начинать зарабатывать на жизнь. Он устроился грузчиком. Работа тяжелая, не самая интересная и малооплачиваемая, но Сергей на жизнь не озлобился, а создал волонтерское движение «Единство».

По воскресеньям, по будням после работы и даже во время отпуска Сергей организует субботники и вместе с группой единомышленников очищает родной поселок Красково от мусора.

Источник фото: телеканал «360»

На улицах Краскова Сергея узнают и благодарят давно. Парень не просто убирает территорию, но и привлекает к этому местных жителей: кидает клич в соцсети, а там и из других городов активисты подтягиваются. Сегодня его группа во «ВКонтакте» насчитывает больше четырех тысяч человек.

«Если бы я был один, такого результата не было. Это благодаря всем неравнодушным к данной ситуации людям. Они хотят что-то менять, но порой одним тяжело. И для этого я создаю компании», — рассказал создатель волонтерского движения «Единство» Сергей Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

Участники волонтерского движения «Единство», которое Сергей создал несколько лет назад, не равнодушны ко всему, где нужна помощь: малоимущие семьи, детские дома, дома престарелых, общества инвалидов. Например, этим летом парень отправил несколько тонн вещей пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

«Несмотря на его тяжелое детство, он не озлобился на жизнь. Он наоборот людям таким же помогает», — отметила волонтер Юлия Романова.

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А глава Люберец, узнав об экологическом движении Сергея, решил героя наградить. И это, конечно, заслуженно.

Сергея пригласили в кабинет заместителя главы округа, где Владимир Григорьев объявил, что гордится земляком и желает ему найти еще больше последователей. Среди которых уже, к слову, и сам глава.

Источник фото: телеканал «360»

Молодой человек такого приема, конечно, не ожидал, но и не растерялся. Он сразу ввел Владимира Григорьева в курс дела: рассказал о победах и о нуждах.

«Мне нужен человек, которому я бы мог позвонить и сказать, что нужны мусорные мешки. Потому что не всегда у меня бывает возможность выделить на это деньги», — сообщил Сергей Кузнецов.

Теперь молодого человека поддерживает вся люберецкая администрация. Начальник управления окружающей среды Ирина Степанова даже предложила сотрудничество. Вопрос о мусорных мешках уже, конечно, решен. И Сергей этому рад даже больше чем наградам, ведь главное, по его словам, чтобы помощь к людям приходила вовремя.