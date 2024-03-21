Экология 21 марта 2024, 13:57 «Ай-Пласт» и еще 5 компаний вошли в Ассоциацию «Ресурс» РЭО

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Членами Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной при поддержке Российского экологического оператора, стали шесть компаний из сферы обращения с отходами и смежных областей. Одной из компаний является ООО «Ай-Пласт», создающая из полимерных отходов новые мусорные контейнеры.

«Членами Ассоциации „Ресурс“, уже являются более 150 компаний. В марте в нее вступили еще шесть игроков, среди которых есть крупный производитель полимерной тары „Ай-Пласт“. Компания реализует принципы экономики замкнутого цикла, производя продукцию с применением вторсырья. Также в Ассоциацию вошли переработчик отходов, сборщик текстиля, разработчик технологий по утилизации отходов, а также производители оборудования», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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ООО «Ай-Пласт» производит средне-крупногабариную полимерную тару для обработки, транспортировки и хранения сырья и продукции. Мощность переработки отходов на заводах компании составляет 67 тысяч тонн в год. Из них изготавливают мусорные контейнеры, тару для хранения и транспортировки фруктов и овощей, тару для оборудования складов, цехов и внешней логистики. В год на четырех заводах производится более 9 млн изделий в год. Компания реализует замкнутый цикл производства.

«Компания „Ай-Пласт“ поставляет пластиковые контейнеры для обращения с твердыми коммунальными отходами в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. За период с 2022 по 2024 год суммарно поставлено более 21 тыс. контейнеров. Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик, выполняя свои обязательства по договорам в полном объеме и в установленные сроки», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Также в «Ресурс» вошли ООО «АЭС», которое осуществляет переработку отходов, ООО «Ай Джей Интернешнл Групп», занимающееся сбором, сортировкой изделий из текстиля, ООО «ТУ БИО», производящее оборудование для фильтрования и очистки газов, ООО «Р-Гарнет», работающее с гранатовым песком и производством гидроабразивного оборудования и запасных частей к нему. Еще одним членом Ассоциации стало ООО «ЭкоВектор», осуществляющее деятельность по разработке и внедрению технологий по утилизации и обезвреживанию отходов.

«Ассоциация строит свою работу по ряду приоритетных направлений, структурно — это секции по видам деятельности, комиссии по жизненному циклу материала — товара — отхода и рабочие группы по конкретной проблематике. Это позволяет компаниям выстраивать цепочки взаимодействия, расширять клиентскую базу, обмениваться идеями и предложениями. Видим несомненные плюсы такого подхода и будем расширять наши услуги для членов Ассоциации», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.