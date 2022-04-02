Аэропорты Москвы отменили порядка 50 рейсов из-за аномального снегопада

Нестабильные погодные условия привели к тому, что в аэропортах российской столицы задержали или отменили порядка 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно официальным данным, в аэропорту Внуково четыре рейса задержаны, три отменены. В Домодедово складывается подобная ситуация. В этой воздушной гавани из-за сильного снегопада задержали вылет 13 самолетов, а еще восемь отменили. В Шереметьево, как сообщило РИА «Новости», задержали 11 рейсов, а 10 отменили.

Ранее стало известно, что московский регион в выходные накроет средиземноморский циклон «Катарина». Под его влиянием в городе в первых числах апреля ожидаются сильные осадки, которые местами будут переходить в мокрый снег. По данным синоптика из центра «Фобос», снегопад выйдет на пик уже вечером в субботу. В ночь на воскресенье, как отметил погодный эксперт, в Москве выпадет до 60% от всей месячной нормы осадков.