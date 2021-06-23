Абсолютный рекорд жары в июне побит в Москве

Воздух в Москве прогрелся до +37.4°. Это абсолютный максимум для июня за всю историю метеонаблюдений, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным синоптиков, последний раз таким жарким 23 июня было в 1948 году. Но тогда воздух прогрелся до +33,6 градусов. Рекорд всего июня, то есть месячный, составляет +34,7. Такая температура была зафиксирована 21 июня 1901 года.

Таким образом, сегодня в столице был побит двойной исторический рекорд по жаре. Превышение климатической нормы составило более 10 градусов.

Из-за аномальной жары в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. Он продлится до 24 июня. Но похолодание не придет до следующего понедельника. Хотя к концу недели не исключается вероятность дождей, гроз и усиления ветра.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, поверхность атмосферы сейчас сильно перегрета, и это может привести к тому, что к концу недели в Москве могут сформироваться грозовые облака.

«Это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», — пояснил эксперт.