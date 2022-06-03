Абрамченко: завершен первый этап ликвидации опасного вреда «Усольехимпрома»

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко провела заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское Иркутской области.

В заседании приняли участие Специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также представители МЧС, Минобороны, Минприроды, Минздрава, Росгвардии, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, ФМБА, Росреестра, госкорпорации «Росатом», ФГУП «Федеральный экологический оператор» и другие.

Как сообщила Виктория Абрамченко, по итогам выполнения первоочередных мероприятий по приведению в безопасное состояние объектов «Усольехимпрома» отменен режим чрезвычайной ситуации. «Первый этап ликвидационных мероприятий на площадке завершен. Это и перезатаривание опасных емкостей, приведение в безопасное состояние скважин рассолопромысла, локализация вреда от нефтяной линзы и демонтаж цеха ртутного электролиза. По итогам 2021 года удалось выполнить поручения Президента по полному обезвреживанию и приведению объектов в безопасное состояние. С 1 июня отменен режим чрезвычайной ситуации в городе Усолье-Сибирское», — сказала Виктория Абрамченко. «Теперь предстоит расчистить территорию для дальнейшего строительства экотехнопарка и начала переработки опасных отходов. Первая очередь должна быть запущена уже ко 2 кварталу 2023 года. Нужно нарастить темпы работы, в том числе, с учетом санкционных вызовов, в части решения вопросов с поставкой оборудования будущего технопарка», — сообщила Абрамченко.

Она отметила, что на промплощадке «Усольехимпрома» уже начались работы по демонтажу зданий и сооружений, которые предусмотрены комплексным проектом рекультивации территории. В первую очередь будет демонтировано 204 здания и сооружения. Кроме того, как сообщила Виктория Абрамченко, региону и исполнителям необходимо обеспечить недопущение попадания строительных отходов на полигоны ТКО. «Демонтаж объектов уже стартовал. Обезвреженные строительные отходы могут быть использованы для дальнейшей рекультивации площадки, современные технологии позволяют использовать эти вторичные ресурсы для купирования шламонакопителя и приведения площадки в полную готовность для строительства экотехнопарка», — сказала Виктория Абрамченко.

Напомним, 30 июля 2020 года Президент России Владимир Путин поставил задачу разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязнённых территорий в городе Усолье-Сибирское. Необходимо разработать комплекс мер, обеспечивающих долгосрочное социально-экономическое развитие города.

Выполнена ликвидация 12 скважин с накопленными отходами, включая отходы производства эпихлоргидрина, демонтирован цех ртутного электролиза — основной источник загрязнения территории ртутью. Выполнены работы по локализации нефтяной линзы с устройством очистных сооружений для недопущения залпового загрязнения р.Ангара нефтепродуктами, проведено устройство локальных очистных сооружений (нефтеловушек).

Досрочно завершены работы по перезатариванию опасных отходов из 17 емкостей, проведена дополнительная промывка и извлечение твердых нерастворимых осадков, а также работы по фрагментированию емкостей.