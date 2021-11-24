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    24 ноября 2021, 15:22

    Абрамченко: запрет на вывоз кругляка привел к росту производства и экспорта

    Редакция сайта 360°

    Вице-премьер Виктория Абрамченко прокомментировала введение пошлин на брус и сообщила, что запрет на вывоз кругляка сопровождается государственной поддержкой. Со следующего года будет введен еще ряд мер.

    Абрамченко: запрет на вывоз кругляка привел к росту производства и экспорта

    «Правительство ведет системную работу по переводу лесопромышленного комплекса на модель глубокой переработки древесины. Для России круглый, необработанный лес — больше не товар. Ограничение вывоза круглых лесоматериалов сопровождается мерами поддержки со стороны государства для переориентации производств. Уже сейчас отмечается рост производства лесопромышленной продукции», — сказала Абрамченко.

    Вице-премьер привела данные Минпромторга, согласно которым в Дальневосточном федеральном округе выросло производство шпона на 33%, пеллет — на 57%, целлюлозы — на 9%, мебели — на 10%. Вместе с этим увеличились объемы экспортных поставок этой продукции.

    В то же время правительство работает над тем, чтобы ликвидировать «слепые» зоны и не допустить после 1 января 2022 года экспорта круглого леса под видом якобы обработанных материалов. Исключить такие зоны позволит дифференциация лесоматериалов по влажности и степени обработки при экспорте.

    Кроме того, правительство планирует с 1 января следующего года введение заградительных экспортных таможенных пошлин на брус из хвойных и ценных лиственных пород, который вывозится под видом обработанного леса.

    «Все эти и другие меры позволят системно реализовать политику государства, направленную на сохранение ценных лесных ресурсов и выстраивание эффективного лесного комплекса, создание рабочих мест и запуск производств продукции с высокой добавленной стоимостью», — заключила Абрамченко.