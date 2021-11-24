Абрамченко: запрет на вывоз кругляка привел к росту производства и экспорта

Вице-премьер Виктория Абрамченко прокомментировала введение пошлин на брус и сообщила, что запрет на вывоз кругляка сопровождается государственной поддержкой. Со следующего года будет введен еще ряд мер.

«Правительство ведет системную работу по переводу лесопромышленного комплекса на модель глубокой переработки древесины. Для России круглый, необработанный лес — больше не товар. Ограничение вывоза круглых лесоматериалов сопровождается мерами поддержки со стороны государства для переориентации производств. Уже сейчас отмечается рост производства лесопромышленной продукции», — сказала Абрамченко.

Вице-премьер привела данные Минпромторга, согласно которым в Дальневосточном федеральном округе выросло производство шпона на 33%, пеллет — на 57%, целлюлозы — на 9%, мебели — на 10%. Вместе с этим увеличились объемы экспортных поставок этой продукции.

В то же время правительство работает над тем, чтобы ликвидировать «слепые» зоны и не допустить после 1 января 2022 года экспорта круглого леса под видом якобы обработанных материалов. Исключить такие зоны позволит дифференциация лесоматериалов по влажности и степени обработки при экспорте.

Кроме того, правительство планирует с 1 января следующего года введение заградительных экспортных таможенных пошлин на брус из хвойных и ценных лиственных пород, который вывозится под видом обработанного леса.

«Все эти и другие меры позволят системно реализовать политику государства, направленную на сохранение ценных лесных ресурсов и выстраивание эффективного лесного комплекса, создание рабочих мест и запуск производств продукции с высокой добавленной стоимостью», — заключила Абрамченко.