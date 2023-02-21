Экология 21 февраля 2023, 17:20 Абрамченко заявила о цели снизить вдвое выбросы опасных загрязняющих веществ к 2030 году

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Проект «Чистый воздух» продлят до 2030 года, выбросы опасных загрязняющих веществ должны будут снизиться вдвое. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко по итогам Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

«На площадке Правительства в ближайшее время обсудим продление проекта „Чистый воздух“ до 2030 года и основные его параметры. Текущие показатели, в частности, снижение выбросов на 20% в городах с высоким и очень высоким загрязнением предстоит выполнить в 2026 году. И здесь особое внимание Президент обратил на обязательства промышленных предприятий. До 2030 года благодаря продлению проекта поставлена цель — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ вдвое», — сказала Абрамченко.

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В послании Президент отметил, что будущее России неразрывно связано с экологическим развитием. Он поддержал экологические проекты Правительства, обратил внимание на работу по ключевым направлениям: ликвидацию объектов накопленного вреда, создание комплексной системы по работе с коммунальными и промышленными отходами, оздоровление уникальных водных объектов.