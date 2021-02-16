Абрамченко заявила о генеральной уборке на российских «кладбищах кораблей»

Акватории Дальневосточного федерального округа освободят от затонувших судов, заявила профильный вице-премьер российского Правительства Виктория Абрамченко. Соответствующий план мероприятий утвердил глава кабмина Михаил Мишустин.

Сначала подъем судов со дна будет реализован в пилотном регионе — Магаданской области. Четыре затонувших судна находятся в бухте Нагаева. Их поднимут со дна в течение 60 дней с момента подписания контракта. с подрядчиком. Затем опыт Магаданской области получит оценку Минфина, Минтранса и Росимущества, после чего будет распространен на другие регионы.

«При поддержке Председателя Правительства мы подошли к решению проблемы, копившейся десятилетиями. Мы даем старт практическому проведению „генеральной уборки“, расчистке акваторий страны от затонувших судов», — заявила Виктория Абрамченко.

Подъем затонувших судов со дна имеет значение, как для экологического, так и для экономического развития. Данные мероприятия, с одной стороны, дают возможности для надлежащего рыболовства и судоходства, с другой, повышают туристический потенциал регионов.

В течение нескольких недель — до 1 марта текущего года — Минтранс, Росморречфлот, администрации портов должны сформировать перечень затонувшего и подлежащего подъему имущества. А еще через месяц — до 1 апреля — собственникам акваторий будут направлены распоряжения о необходимости подъема оставшихся затопленных судов .

«С одной стороны, будут созданы условия для подъема оставшихся на дне кораблей, возмещения экологического ущерба, с другой, по недопущению таких вредных практик в перспективе со стороны владельцев судов. Затопление — это не утилизация, это создание „кладбища кораблей“, которое негативно влияет не только на экологию водных объектов, но и на экономическое развитие территорий. Собственники имущества должны нести ответственность за выведение из эксплуатации своих судов, и для этого будет сформулирован четкий порядок», — подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко.

Утвержденная «дорожная карта» также предусматривает разработку новых нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в этой области.