Абрамченко: захоронение отходов снизилось на 27% благодаря новым мусорным заводам

Введение новых мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) позволило сократить уровень захоронения отходов на 27%. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

«С начала реформы построено объектов обработки на 15,5 млн. тонн, а объектов утилизации на 4,6 млн. тонн. По итогам всего периода реализации реформы обращения с отходами уровень обработки достиг 43,3%, а уровень утилизации — 11,6% от объема образования твердых коммунальных отходов. Благодаря введению новых мощностей доля захоронения отходов уменьшилась на 27%. Для достижения национальной цели нам необходимо и дальше наращивать темпы ввода современных и технологичных комплексов по переработке отходов, — сказала Абрамченко, подводя итоги реализации федеральных проектов нацпроекта «Экология».

По ее словам, план 2021 года был перевыполнен. Всего в 2021 году в эксплуатацию ввели объекты по обработке ТКО общей мощностью 5,3 миллиона тонн и по утилизации — 1,6 миллиона тонн.

Сейчас в субъектах РФ действует 181 региональный оператор. Охват населения услугой по обращению с ТКО в прошлом году увеличился до 94%. Для регионов было закуплено более 284 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов и планируется выделить средства еще на 60 тысяч баков для РСО.

В рамках генеральной уборки по всей стране в прошлом году было ликвидировано 19 объектов накопленного экологического вреда, а всего с начала реализации Национального проекта — 105 таких опасных объектов.