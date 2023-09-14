Экология 14 сентября 2023, 11:00 Абрамченко: вулканы Камчатки избежали включения в список объектов ЮНЕСКО под угрозой Пресс-служба МЧС

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Объект «Вулканы Камчатки» не стали включать в Список Всемирного наследия под угрозой, который формирует Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что на полуострове будет создан национальный парк с особым режимом охраны.

«Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не согласился с включением „Вулканов Камчатки“ в Список Всемирного наследия под угрозой. Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов. Отмечаем взвешенный, неполитизированный подход экспертов», — отметила Абрамченко.

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Члены комитета оценили работу России по повышению охранного статуса «Вулканов Камчатки». Сейчас Минприроды занимается созданием особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения. Это будет национальный парк с одноименным названием, нормативный акт по нему подготовят до 1 ноября. Далее документ внесут в Правительство РФ на рассмотрение.

В нацпарке будет действовать охранная зона с особым режимом охраны. Также будут следить за использованием земельных участков и водных объектов.

«Создание в Камчатском крае ООПТ федерального значения позволит обеспечить целостность объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО „Вулканы Камчатки“, а также контроль над растущим туристическим потоком и надлежащий уровень безопасности», — добавила Абрамченко.

Она также рассказала, что Комитет положительно оценил работу по сохранению Байкалу, в том числе значительное финансирование исследований со стороны федерального центра, выявление и снос незаконных построек, недопущение незаконного строительства в дальнейшем. Также в Комитете приветствовали модернизацию системы обращения с отходами, совершенствование туристической отрасли.

Эксперты также обратили внимание на борьбу с пожарами и отметили позитивные результаты в этом направлении.

Планируется, что мониторинговая миссия на Камчатку состоится до конца 2023 года.

45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в Саудовской Аравии с 12 по 25 сентября.