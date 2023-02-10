Экология 10 февраля 2023, 16:26 Абрамченко: восстановленный лес превысил на 25% площадь вырубленного впервые за 20 лет

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Годовой показатель лесовосстановления впервые за 20 лет превысил площадь вырубленных и погибших насаждений на четверть. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

«За два года реформа лесного комплекса позволила не только существенно сократить нелегальную заготовку, но и добиться важнейшей цели — баланса сохранения и использования леса. Владимир Владимирович, впервые за 20 лет годовой показатель лесовосстановления превышает площадь вырубленных и погибших насаждений на четверть. <…> Работа по декриминализации, развитию и цифровизации лесного комплекса будет продолжена Правительством во взаимодействии с регионами, отраслевым бизнесом и научным сообществом», — отметила Абрамченко.

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На единый портал госуслуг вывели 10 самых массовых лесных услуг, включая сервисы по подаче лесных деклараций и отчетов, заявлений на проведение экспертизы проектов освоения лесов и утверждение проектов лесовосстановления. С начала работы на ЕПГУ подано более 420 тысяч таких обращений.

Усилен контроль за реализацией древесины региональными и муниципальными учреждениями. Для них введена обязанность реализации древесины с использованием биржевых механизмов. Это позволило вдвое увеличить стоимость 1 куб. м древесины, заготовленной при лесохозяйственных мероприятиях, снизить коррупционные риски, увеличить в 2022 году доходы бюджетных учреждений на 2,5 млрд. рублей. С этого года установили требование о реализации древесины через биржу и для федеральных учреждений.