Экология 17 марта 2023, 12:02 Абрамченко: в России построят 7 заводов по утилизации опасных заводов до 2025 года

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Семь заводов по утилищации отходов первого и второго класса опасности появятся в России до конца 2024 года, сообщила в интервью России-24 вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы сейчас договариваемся по отдельным федеральным проектам. Один из них — это инфраструктура, которая работает на первом и втором классе опасности, семь заводов по утилизации отходов первого и второго класса опасности. Вот этот проект будет завершен, потому что все семь заводов будут построены до конца 2024 года», — сказала Абрамченко.

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Она напомнила, что федеральный проект по обращению с первым и вторым классом опасности осуществляется в рамках национального проекта «Экология». Один из семи заводов будет построен в Усолье-Сибирском.