Экология 26 января 2023, 09:05 Абрамченко: в регионы поставлено более 150 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов за два года

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За 2021−2022 годы 57 субъектов Российской Федерации закупили 153 975 контейнеров для раздельного накопления отходов.

На эти цели Правительство выделило регионам 2,5 млрд рублей. При этом план закупки составлял 143,3 тысячи контейнеров. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко.

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«Впервые Правительство предоставило регионам субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2021 году, такая мера поддержки регионов была включена в национальный проект „Экология“. За два года благодаря федеральному финансированию регионы смогли закупить свыше 150 тысяч контейнеров. Всего в субъекты направлено 2,5 млрд рублей», — отметила Виктория Абрамченко.

Вице-премьер подчеркнула, что с начала реформы обращения с отходами по итогам 2022 года в России построено 192 объекта по обращению с отходами. Благодаря этому в стране перерабатывается почти 5,5 млн тонн отходов, а сортировку проходит — более 19 млн тонн.

Как отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, по факту регионам удалось закупить на 10 тысяч контейнеров больше, чем было запланировано. «Первым регионом стала Чеченская Республика, закупившая почти 7 тысяч контейнеров. По объему закупки регион — на втором месте. А больше всего баков — более 11 тысяч — закупила Башкирия. Хочу подчеркнуть, что субсидия позволила регионам закупить контейнеры раздельного сбора отходов стекла, металлов, бумаги и пластика, все это является вторичными ресурсами, которые могут быть переработаны в новую продукцию. Граждане, которые занимаются раздельным сбором, вносят неоценимый вклад в развитие переработки отходов в России и в переход нашей страны к экономике замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.