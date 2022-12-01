Экология 01 декабря 2022, 15:16 Абрамченко: в Нижегородской области построят мусорный завод за 2,9 млрд рублей

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Российский экологический оператор и правительство Нижегородской области подписали соглашение о строительстве комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Арзамасского района мощностью 160 тысяч тонн в год, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Проект реализуется на основе концессионного соглашения. Общая стоимость проекта составит 2.9 млрд рублей, при этом РЭО готов вложить в него почти 2 млрд рублей.

«Общая мощность объекта составит 160 тысяч тонн, он будет включать в себя сортировку на 125 тысяч тонн, объект обработки крупногабаритных отходов на 35 тысяч тонн в год и объект компостирования на 50 тысяч тонн.Ввод в эксплуатацию объектов также будет поэтапным. До конца 2024 года будет построен объект сортировки, до конца 2028-го — объект компостирования. Полигон, который будет принимать неперерабатываемые „хвосты“, будет создаваться тремя картами (ввод в 2024-м, 2030-м, 2038-м). Общая стоимость проекта составит 2.9 млрд рублей», — рассказала Виктория Абрамченко.

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В целях реализации проекта создана дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области — ООО «Проект 3», она выступит концессионером. Со стороны РЭО финансирование будет осуществляться в несколько этапов: в 2023 году компания вложит 1,148 млрд рублей, в 2027-м — 798 млн рублей.

«В рамках соглашения РЭО рассмотрит возможность предоставления мер поддержки в размере до 95% от общего объема инвестиций, а также вхождения РЭО в уставной капитал концессионера, принятие на себя функций единоличного исполнительного органа концессионера силами РЭО или дочернего общества РЭО. Всего сумма инвестиций составит 2,9 млрд рублей, РЭО готов вложить 1,947 млрд рублей под 5,8% годовых», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Арзамасский объект обращения с отходами будет обслуживать 25 муниципальных районов и городских округов южной части Нижегородской области (зоны деятельности регионального оператора ООО «МСК-НТ» № 7 «Арзамасская» и № 8 «Сергачская»).