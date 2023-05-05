Экология 05 мая 2023, 18:05 Абрамченко: в Хакасии появятся технологичные проекты по обращению с отходами

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До сих пор в Республике не создано ни одного нового комплексного объекта по обращению с ТКО

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание по реализации реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Республики Хакасия. В совещании приняли участие глава республики Валентин Коновалов, представители полномочного Представителя Президента по Сибирскому федеральному округу, Минприроды, ППК «РЭО», Росприроднадзора и другие.

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Как сообщила Виктория Абрамченко, до сих пор в Республике не создано ни одного нового комплексного объекта по обращению с ТКО, используются старые полигоны, которые постепенно исчерпывают свою мощность.

«Мы наблюдаем дефицит мощностей по обращению с отходами, регион не перешел на раздельный сбор отходов, мусор складируется, возникают стихийные свалки. При этом на федеральном уровне создан набор эффективных инструментов и мер государственной поддержки, которыми уже пользуются многие субъекты. Региону следует оперативно выбрать земельные участки для строительства технологичного комплексного объекта по переработке и утилизации отходов, чтобы он заработал уже в 2026 году. ППК РЭО готовы обеспечить финансирование объекта в рамках „зеленых“ облигаций», — сказала Абрамченко.

На совещании обсудили предлагаемую модель обращения с отходами в Республике. Рассматриваются варианты строительства комплексного объекта для работы с отходами Абакана и Черногорска, а также перегрузочных станций с локальными сортировочными для удаленных и труднодоступных территорий.

Вице-премьер поручила к середине мая рассчитать экономические модели инвестиционных проектов, а также подготовить предложения по подходящим земельным участкам.

Кроме того, в ходе совещания обсуждали переход городов на раздельный сбор отходов. Участвовать в отборе для субсидирования закупки контейнеров для раздельного сбора отходов регион сможет при наличии объектов по утилизации.