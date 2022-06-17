Абрамченко: в 2021 году российский бизнес впервые в истории вложил в экологические проекты более одного триллиона рублей

Вложения отечественных предприятий в экологию в прошлом году впервые превысили один триллион рублей. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на сессии «Экология для бизнеса или бизнес для экологии» в ходе ПМЭФ-2022.

«Российский бизнес впервые в истории вложил в экологические проекты более одного триллиона рублей, и это на 151 млрд рублей больше, чем годом ранее. И этот тренд, который был задан последний два года, надо продолжать несмотря на то, что происходит сегодня в мире», — считает Виктория Абрамченко.

Вице-премьер напомнила об одной из целей развития, которые определил президент Российской Федерации: комфортная и безопасная среда для жизни.

«Достичь этой национальной цели без решения экологический проблем невозможно. Невозможно это сделать, не обеспечив рекультивацию полигонов, расчистку таких площадок, как Усолье-Сибирское. Российский бизнес в большей своей массе — экологически ответственный бизнес. И этот тренд нужно продолжить», — подчеркнула вице-премьер.