Абрамченко утвердила общественный совет нацпроекта «Экология»

За мероприятиями по реализации национального проекта «Экология» будут следить общественники и научные организации на местах. Состав общественно-экспертного совета утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, очень важно быть постоянно на связи с общественниками, активистами и научными организациями. Они смогут проконсультировать или оказать методологическую помощь, наладить обратную связь с гражданами. Абрамченко назвала общественный контроль одной из ключевых ролей при реализации нацпроекта «Экология».

«На местах всегда виднее, какие именно мероприятия оказали наиболее позитивное влияние на качество жизни людей и экологическую обстановку. И задача общественно-экспертного совета в постоянном режиме поддерживать мониторинг реализации федеральных проектов, готовить дополнительные решения для повышения их эффективности», — отметила Абрамченко.

Деятельность совета направлена на то, чтобы в случае необходимости скорректировать мероприятия в рамках нацпроекта и сделать их более эффективными. Членами совета стали представители научных организаций, исследовательских центров и институтов развития, а также природоохранных общественных организаций и бизнес-объединений.

Среди них председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, замглавы Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук» Михаил Болгов, главный научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова Российской академии наук Александр Гинзбург, замглавы АНО «Агентство стратегических инициатив» Ольга Захарова, декан химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам, член-корреспондент РАН Степан Калмыков, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина, директор по природоохранной политике Российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Виктория Элиас и другие.