Экология 28 марта 2023, 09:19 Абрамченко: уровень неочищенных стоков в Волге сократился на треть

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Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание по подготовке единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов.

Как отметила Виктория Абрамченко, Президент России в Послании Президента Федеральному Собранию подчеркнул особую значимость работы по оздоровлению водных объектов и поручил расширить перечень рек и озер, на которые распространятся экологические мероприятия. «Работа по водным объектам в рамках нацпроекта „Экология“ показала свою эффективность. Уровень неочищенных стоков, поступающих только в Волгу, благодаря реализации проекта сократился на треть. Президент поддержал наше предложение по расширению программ и созданию единого водного проекта. В перечень водных артерий планируется включить Иртыш и Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмень. Таким образом, проект охватит практически 85% населения нашей страны, проживающих в бассейнах этих рек. Проект запустим уже в 2025 году», — сказала Виктория Абрамченко.

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Она отметила, что по аналогии с проектом «Генеральная уборка» предстоит провести инвентаризацию загрязнений и выявить ключевые проблемы водных объектов, чтобы заняться их экологическим оздоровлением в первую очередь. «В „Генеральной уборке“ мы выбрали два критерия: влияние на здоровье и жизнь людей, и влияние на окружающую среду. Соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены. Здесь также нужно определить подход и определить объекты первоочередной важности», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

По экспертным оценкам, более 30% объема сброса загрязненных сточных вод приходится на бассейн Волги с Камой и Окой, от 10% до 30% — Балтийский бассейн, бассейн Иртыша и Урала, бассейн Дона и Кубани, а от 2% до 10% — бассейн Терека и бассейн Амура.

В числе предлагаемых для нового проекта мероприятий — строительство очистных сооружений в населенных пунктах, модернизация очистных промышленных предприятий, формирование мер по снижению поступления агрохимикатов и биогенных соединений, ликвидация ОНВОС, расчистка русел рек, озер, водохранилищ, очистка от мусора берегов, строительство и ремонт гидротехнических сооружений.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сегодня по нацпроекту «Экология» реализуются три водных федеральных проекта: «Оздоровление Волги» — охватывает 16 регионов, «Сохранение озера Байкал» — три региона и «Сохранение уникальных водных объектов» — участниками проекта выступили 56 территорий. Все мероприятия запланированы до 2024 года. Кроме того, федпроекты изначально были запланированы для решения конкретных проблем, а значит, не все территории могут рассчитывать на федеральную поддержку в вопросах сохранения водных объектов.

«Министерство природных ресурсов и экологии России готово актуализировать к июлю дорожную карту реализации нового федерального проекта, при этом продолжить работу по выявлению источников загрязнений и проблем. Все результаты источников загрязнений мы предлагаем интегрировать в информационную карту», — сообщил Александр Козлов.

Для подготовки паспорта федерального проекта ведомствам необходимо провести большую работу: утвердить правила предоставления субсидий и методики распределения субвенций, подготовить методики расчёта показателей, определить наиболее проблемные точки.

По поручению вице-премьера заинтересованным ведомствам совестно с регионами в рамках своей отраслевой специфики необходимо выявить региональную проблематику, провести инвентаризацию объектов, сформировать перечень необходимых мероприятий с определением эффектов от их реализации.

Для снижения загрязненных сточных вод Минстрою России предстоит оценить состояние ливневых и очистных сооружений в населенных пунктах. Росприроднадзору представить сведения о программах по модернизации очистных сооружений предприятиями I и II категории. А Минпромторгу России представить сведения о действующих программах и разрабатываемых механизмах поддержки промышленных предприятий по переходу на НДТ. Минсельхозу России поручено представить предложения по набору мер по снижению поступлений агрохимиков и биогенных соединений (диффузный сток сельхозполей).

В совещании приняли участие глава Минприроды России Александр Козлов, глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель комитета Совета Федерации Александр Двойных, депутаты Госдумы, представители Минстроя России, Минсельхоза России, Минтранса России и Росгидромета.

Напомним, ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе отчёта в Государственной Думе рассказал, что в рамках федпроекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» уже построено 93 очистных сооружения в 15 регионах. Обеспечена очистка 972 миллионов кубических метров стоков — благодаря чему они сократились с 3,3 до 2,2 кубических километров в год.