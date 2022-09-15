Абрамченко: ЦФО перевыполнил план по вводу мощностей по обработке и утилизации ТКО | 360°

Экология 15 сентября 2022, 09:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Абрамченко: ЦФО перевыполнил план по вводу мощностей по обработке и утилизации ТКО

Читать 360tv в

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание по реализации реформы обращения с отходами в Центральном федеральном округе. В совещании приняли участие полномочный представитель Президента в округе Игорь Щеголев, представители Минприроды, Росприроднадзора, Российского экологического оператора, а также представители регионов.

Виктория Абрамченко сообщила, что в округе в 2021 году на обработку отправлено 11,7 млн тонн твердых коммунальных отходов, что составляет 51,8% от всего объема по стране. При этом на утилизацию ушло 4,7 млн тонн ТКО, или 77% от общего показателя по России (в 2021 году в стране отправили на утилизацию 6,1 млн тонн), на захоронение — 13,3 млн тонн ТКО, что составляет 34,8% от результата по стране.

Реклама

«ЦФО с его высокой плотностью населения и относительно большим объемом образуемого мусора показывает высокие результаты по работе с отходами. Требования федерального проекта по важнейшим показателям перевыполнены. Так, обработка ТКО в округе составила 63,6% при плане 41,9%, утилизация ТКО — 25,4% от количества образованных отходов при плане 14%. Важно, что удалось сократить объемы захоронения ТКО. Фактическая доля захоронения на территории округа составила 72,2% при плане 86%. Таким образом, в ЦФО реализация реформы обращения с отходами проходит опережающими темпами», — рассказала вице-премьер.

Реклама

0 0 0 0 0 0