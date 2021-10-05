Абрамченко: свалки в черте городов будут ликвидированы досрочно

Все свалки, расположенные в городской черте, будут ликвидированы до конца 2023 года, на год раньше, чем планировалось. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Из 191 городской свалки в России ликвидировали уже 29, еще 13 планируется закрыть в этом году.

«До конца текущего года регионами будут ликвидированы еще 13 свалок, расположенных в Республиках Татарстан и Чувашия, в Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Омской, Рязанской, Тверской, Тульской областях и Ставропольском крае. Экологический эффект от рекультивации этих 13 свалок почувствуют более 1 миллиона 200 тысяч человек. В следующие два года предстоит ликвидировать 149 свалок. Из них на разных этапах рекультивации уже находятся 53 свалки», — заявила Абрамченко.

Поручение досрочно ликвидировать несанкционированные свалки в июле этого года дал Владимир Путин. Всего таких свалок в 2018 году выявили 191, и за время реализации нацпроекта «Экология» закрыто было 29 городских свалок площадью 350 гектаров. Экологический эффект смогли ощутить более двух миллионов человек.

Абрамченко привела в пример крупнейшую в Европе свалку в черте города — челябинскую, она расположилась на площади 74 гектаров и содержала 17,5 миллиона кубических метров отходов. Благодаря рекультивации данной свалки выбросы вредных веществ в Челябинске, который входит в топ-10 городов России с наиболее загрязненным воздухом, сократились на 30%.

«Без систематизации подходов, оптимизации процедур и стоимости с такой масштабной задачей в сокращенные сроки справиться очень сложно. Выполняя ваше поручение, Владимир Владимирович, мы решаем несколько задач, связанных с экономией всех ресурсов при гарантированном качестве работ», — отметила Абрамченко.

По ее словам, правительство провело работу с регионами по активизации разработки проектной документации, оптимизации технологических решений в рамках рекультивации, также были сокращены сроки экологической экспертизы и было добавлено требование о приемке результатов работ с обязательным заключением Росприроднадзора на всех этапах рекультивации.

Кроме того, регионам будут давать субсидию на ликвидацию свалок с учетом предельной стоимости таких работ на 1 гектар. Это позволит определить оптимальные технологические решения и минимизировать расходы бюджета.

Абрамченко обратила внимание, что важно проводить рекультивацию с учетом мнения жителей, и привела в пример Татарстан, где люди выбрали на месте свалки развитие зимних видов спорта и создание ботанического сада.

«Считаю, что такую практику нужно поддерживать и учитывать мнение людей по дальнейшему использованию территорий бывших свалок. Важно не забывать, что конечная цель всех мероприятий по экологической реабилитации — улучшение условий жизни наших граждан», — заключила Абрамченко.