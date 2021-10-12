Абрамченко сравнила реформу обращения с отходами с экологической революцией

Проходящая в России реформа обращения с отходами и рассматриваемые правительством законы по привлечению бизнеса к утилизации приведут к экологической революции. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на Российском экологическом форуме выступила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она пояснила, что сейчас вместе с Министерством природных ресурсов работает над тремя сложными законопроектами. Они предусматривают введение обязательства для бизнеса самостоятельно ликвидировать завершившие работу предприятия, запуск расширенной ответственности производителя за утилизацию упаковки и регулирование вторичных отходов.

«Это три очень тяжелых законопроекта. Тяжелых, потому что бизнес сопротивляется тем нормам, которые государство вкладывает в регулирование. <…> В случае их принятия, коллеги, у нас будет ситуация в стране до и после: до этого регулирования и после него. Это действительно будет такая экологическая революция», — сказала Абрамченко.

Законопроект о ликвидации опасных промышленных предприятий, которые завершили свою работу, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ обязывает собственника за пять лет до окончания работы цеха разработать план по его ликвидации. Для продления срока эксплуатации необходимо провести реконструкцию, пройти экологический аудит и получить одобрение Госэкоэкспертизы.

Регуляцией мер займется Росприроднадзор. В случае невыполнения требований закона по ликвидации собственник предприятия заплатит большой штраф.